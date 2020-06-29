Gherardini iki sezon daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Geçtiğimiz günlerde başantrenör Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığı Fenerbahçe'de, yeni bir gelişme yaşandı...

Sarı-lacivertliler, 2014 yılından bu yana takımda genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini’yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe Beko’nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından “Yılın Yöneticisi” seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz.''