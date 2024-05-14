Gizem Başaran Turan, Beşiktaş'a imzayı attı

AA

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kuran siyah-beyazlılar, Emlak Konut formasını giyen Gizem Başaran Turan'la sözleşme imzaladı.

"Takımımız, tecrübeli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı"

Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Takımımız, tecrübeli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 1992 doğumlu milli sporcu, 1,93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor.