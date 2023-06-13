Gran Canaria ekonomik nedenlerden dolayı EuroLeague'e katılmayacak İspanya'nın Gran Canaria Basketbol Takımı, ekonomik gerekçelerden dolayı gelecek sezon için davetli olarak katılmaya hak kazandığı Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyeceğini duyurdu.

AA Geride kalan sezonda Avrupa Kupası'nı finalde Türk Telekom'u yenerek kazanan Gran Canaria, bu başarısından dolayı gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Kanarya Adaları bölgesinin kulübü olan Gran Canaria'nın yönetim kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından ekonomik nedenlerden gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmama ve Avrupa Kupası'nda mücadele etme kararını oy birliğiyle aldığını duyurdu. Valencia'ya teklif götürülecek Gran Canaria, geçtiğimiz sezon 8,8 milyon euroluk bir bütçeyle mücadele etmişti. İspanya anakarasına uçakla yaklaşık 3 saatlik bir uzaklıkta bulunan Gran Canaria, geçtiğimiz sezon İspanya Ligi ve Avrupa Kupası maçları için toplamda 121 bin kilometreden fazla yol kat etmişti. İspanyol basını, Gran Canaria'nın kararının ardından Avrupa Ligi'nin gelecek sezon için Valencia Basket'e teklif götürülebileceğini iddia etti.