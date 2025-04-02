Gran Canaria'ya yenilen Bahçeşehir Koleji, EuroCup'a veda etti

EuroCup yarı final üçüncü ve son maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji ile İspanya'nın Gran Canaria takımı karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 76-72'lik skorla konuk takım Gran Canaria oldu.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, VEDA ETTİ
Karşılaşmanın en skorer ismi Bahçeşehir Koleji’nde 22 sayı üreten Jaleen Smith oldu.
Bu sonucun ardından Gran Canaria adını finale yazdırırken, Bahçeşehir Koleji ise organizasyona veda etti.
Gran Canaria finalde, Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
SKOR DAĞILIMI
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 13, Smith 22, Odiase 11, Bouteille 5, Cavanaugh 6, Ponitka 4, Furkan Korkmaz 3, Kenan Sipahi 5, Simonovic 1, Massingburg 2
Gran Canaria: Albicy 7, Shurna 5, Brussino 10, Thomasson 7, Tobey 11, Conditt IV 6, Homesley 19, Ngouama, Pelos 8, Salvo 3
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