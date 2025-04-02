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Gran Canaria'ya yenilen Bahçeşehir Koleji, EuroCup'a veda etti

Gran Canaria'ya yenilen Bahçeşehir Koleji, EuroCup'a veda etti Bahçeşehir Koleji, EuroCup yarı final üçüncü ve son maçında İspanya'nın Gran Canaria takımına 76-72 mağlup oldu.