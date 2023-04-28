Guerschon Yabusele, Partizan'dan ve Dante Exum'dan özür diledi

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde dün akşam oynanan Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylara karışan İspanyol takımının Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, Partizan ve Dante Exum'dan özür diledi.

Yabusele, Instagramdaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Maç sırasındaki davranışım için tamamen özür diliyorum. Basketbol, dostluk ve paylaşım sporudur. Her zaman büyük ilişkimin olduğu bir kulüp olan Partizan'dan, Dante Exum'dan, onun ailesinden, takım arkadaşlarından ve taraftarlarından en samimi özürlerimi diliyorum."