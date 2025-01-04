AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Türkoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

FOTOĞRAFLARI İNCELEDİ, OYLAMAYI YAPTI

Kategorilerdeki fotoğrafları inceleyen Türkoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafına oy verdi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" fotoğrafını beğendiğini belirtirken "Günlük Hayat" kategorisinde de Bestami Bodruk'un çektiği, "Kar eğlencesi" fotoğrafına oy verdi. Türkoğlu, bu karede çocukların eğlenceli şekilde yer almasının kendisini mutlu ettiğinin de altını çizdi.

"HAFİF BİR POZİTİF AYRIMCILIK YAPALIM DEDİK"

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Türkoğlu, Hakan Akgün'ün Türkiye-Macaristan mücadelesinde Cedi Osman'ın smaç yaparken çektiği fotoğrafını beğendi.

Tercihini basketboldan yana yaptığını söyleyen Türkoğlu, şöyle konuştu: