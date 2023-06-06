Itoudis: Taraftara söz veriyoruz

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, yarı final serisinde Anadolu Efes'e kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Maça çok akıllıca ve kararlı başladık. Hatta çift haneli farklara da ulaştık ama sonrasında topu iyi kullanamadık, düzgün paslar yapamadık. Üçüncü ve özellikle dördüncü çeyrekte bizi oldukça yavaşlattılar. Faulleri akıllıca kullandılar. Bizim atışlarımız girmedi ama onların atışları girdi. Geri dönmeyi başardık hatta 6 saniye kala öne bile geçtik ama bu şekilde bitti. Uzun bir seri olacağını biliyoruz. Üçüncü çeyreğin bir bölümü ve dördüncü çeyreğin çoğundaki yanlış anlaşmalardan dolayı açık atışlarımızda eksiklikler vardı. Bunlar bize çok fazla zarar verdi. Ama pes etmedik. Şimdi bir günümüz var sonraki maçı kazanabilmemiz için.