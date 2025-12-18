Joshua Giddey triple double yaptı, Chicago Bulls kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşmayla devam etti.

Memphis Grizzlies, Target Center'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 116-110'luk skorla yenerek 13. galibiyetini elde etti.

Memphis'te Jaren Jackson Jr. 28 sayı, 12 ribaund, Jock Landale da 20 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı.

Bu sezonki 10. mağlubiyetini alan Minnesota'da ise Julius Randle 21 sayı, Donte DiVincenzo 19 sayı, 11 ribaund ve Rudy Gobert de 16 sayı, 16 ribaund ile oynasa da galibiyete yetmedi.

GIDDEY TRIPLE DOUBLE YAPTI

Chicago Bulls, United Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 127-111 mağlup etti ve 11. galibiyetini kazandı.

Joshua Giddey 23 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple double yaparken, Coby White 25 sayı ve Nikola Vucevic de 20 sayıyla eşlik etti.

Ligdeki 13. yenilgisini alan Cleveland'da ise Donovan Mitchell 32 sayı ve Jaylon Tyson da 21 sayıyla maçı tamamladı.