Fenerbahçe, Marcello Abbondanza'nın kontratını uzatacak

- Fenerbahçe, başantrenör Marcello Abbondanza ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.
- İtalyan antrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme planlanıyor.
- Abbondanza, Fenerbahçe ile birçok kupa kazandı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler başladı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın başındaki üçüncü dönemini yaşayan İtalyan başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması için görüşülüyor.
FENERBAHÇE'DE KAZANDIĞI KUPALAR
Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.