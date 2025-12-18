Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Marcello Abbondanza'nın kontratını uzatacak

Fenerbahçe, İtalyan başantrenör Marcello Abbondanza ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması için görüşüyor.

Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 20:59
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler başladı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın başındaki üçüncü dönemini yaşayan İtalyan başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması için görüşülüyor.

FENERBAHÇE'DE KAZANDIĞI KUPALAR

Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

