Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
AA

Kadınlar Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde tamamı oynanan son hafta maçlarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonda ilk sırayı elde etti. Çankaya Üniversitesi ise play-off'a kalan 8. ve son takım olmayı başardı.

Rize Belediyespor, küme düştü

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor'un haklarının saklı tutulduğu lige veda eden tek takım Rize Belediyespor oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

İlk 8'de yer alan takımlar play-off mücadelesi verecek

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe, Galatasaray, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Çankaya Üniversitesi, play-off'ta mücadele edecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi

Fenerbahçe-Beşiktaş

Galatasaray-Nesibe Aydın

BOTAŞ-Emlak Konut

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu