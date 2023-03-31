Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde tamamı oynanan son hafta maçlarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonda ilk sırayı elde etti. Çankaya Üniversitesi ise play-off'a kalan 8. ve son takım olmayı başardı.
Rize Belediyespor, küme düştü
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor'un haklarının saklı tutulduğu lige veda eden tek takım Rize Belediyespor oldu.
İlk 8'de yer alan takımlar play-off mücadelesi verecek
Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe, Galatasaray, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Çankaya Üniversitesi, play-off'ta mücadele edecek.
İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi
Fenerbahçe-Beşiktaş
Galatasaray-Nesibe Aydın
BOTAŞ-Emlak Konut