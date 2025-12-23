Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, Sportif Direktör Alper Yılmaz, Kadın Ligleri ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi Müdürü Esra Erden Atacan ile organizasyona katılan kulüplerin temsilcileri katıldı.

"YAPILAN KATKILAR ÇOK DEĞERLİ"

Ali Türkmen, kura çekimindeki konuşmasında, Türkiye Kupası'na katılan takımlara başarılar dileyerek "Sahada centilmenliğin, rekabetin ve basketbolun en güzel örneklerini göreceğimizi düşünüyorum. Çeyrek final müsabakalarının ardından 9-11 Ocak tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek organizasyonun unutulmaz bir atmosfer sunacağına inanıyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu organizasyona adını veren Halkbank'a da teşekkür ediyorum. Kadın sporunun gelişmesi için yapılan katkılar çok değerli." ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'DE YAPILACAK

Organizasyonda çeyrek final müsabakalarının ardından Denizli'de organize edilecek Dörtlü Final maçları, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI

6 Ocak 2026:

17.30 BOTAŞ-ÇBK Mersin

20.00 Fenerbahçe-Nesibe Aydın

7 Ocak 2026:

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut

20.00 Beşiktaş-Galatasaray