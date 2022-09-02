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    Karadağlı basketbolcu Ergin Ataman'a pas verdi

    Karadağlı basketbolcu Ergin Ataman'a pas verdi

    A Milli Basketbol Takımımızın, Karadağ'ı 72-69 mağlup ettiği karşılaşmada rakip oyuncunun Ergin Ataman'a pas vermesi izleyenleri güldürürken dış basında ise eleştiri konusu oldu.
    • 02.09.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 13:20
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    A Millî Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022'deki ilk maçına çıktı. Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Tiflis'te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.

    Mücadeleye 4. periyotun son anlarında yaşanan bir pozisyon damgasını vurdu. Karadağlı oyuncu hücum sırasında bençte duran başantrenörümüz Ergin Ataman'a pas verince top dışarıya çıktı. Böylece kritik hücum Ergin Ataman sayesinde sona ermiş oldu.

    Karadağlı oyuncu Ergin Ataman'a pas attı - İZLE

    "Bilerek yaptı" iddiası

    Dünya basınında ve yabancıların sosyal medyasında ise Ergin Hoca'nın bunu bilinçli bir şekilde yaptığı iddia edilirken, Karadağ'ın formasına yakın renkleri giymesi ise eleştirildi.

    Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında 3 Eylül Cumartesi günü ilk maçında İspanya'ya 114-87 mağlup olan Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

    Karadağlı basketbolcu Ergin Ataman a pas verdi #1


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