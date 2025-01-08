Karşıyaka, Promitheas Patras'a mağlup oldu

AA & Ensonhaber
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında temsilcimiz Karşıyaka ile Yunan ekibi Promitheas Patras karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-77'lik skorla konuk takım Promitheas Patras oldu.
SKOR DAĞILIMI
Karşıyaka: Russell 15, Hakan Sayılı 10, Thomas Akyazılı 18, McDermott 11, Muhsin Yaşar 12, Ozman Yılmaz, Ergin Tırpancı 11, Mehmet Efe Demirel, Mert Celep,
Promitheas Patras: Lountzis 7, Wiliams 12, Shittu 10, Reese 13, Varnado 5, Bazinas 10, Chrysikopoulos 3, Iwundu 11, Karagiannidis 10
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