Karşıyaka'da Errick Mccollum sakatlandı
AA

Türkiye Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da forma giyen Errick McCollum sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta takımdan uzak kalacak.

Tedavisi 3 hafta devam edecek

Karşıyaka’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Antrenman sırasında sol arka uyluk adelesinde ağrı hisseden sporcumuz Errick Mccollum'un çekilen MR sonrası hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır.”

McCollumm’un tedavisinin 3 hafta sürebileceği öğrenildi.

Karşıyaka'da Errick Mccollum sakatlandı