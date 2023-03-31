Karşıyaka'da Errick Mccollum sakatlandı

AA
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da forma giyen Errick McCollum sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta takımdan uzak kalacak.
Tedavisi 3 hafta devam edecek
Karşıyaka’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Antrenman sırasında sol arka uyluk adelesinde ağrı hisseden sporcumuz Errick Mccollum'un çekilen MR sonrası hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır.”
McCollumm’un tedavisinin 3 hafta sürebileceği öğrenildi.