Karşıyaka'dan oyuncular hakkında açıklama

İHA

Ekonomik anlamda zor günlerden geçen Karşıyaka Basketbol, 25 Kasım'daki maaş ödemelerini yapamayınca birçok oyuncusu ile yol ayrımına geldi.

Yaşanan bu durum üzerine oyunculardan Russell, Webb, McDermott, Jefferson, Boutsiele, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı, menajerleri aracılığıyla yeşil-kırmızı kulübe ihtarname yolladı.

KARŞIYAKA, KAYNAK OLUŞTURDU

FIBA'ya da 90 bin dolar transfer yasağı taksiti borcu bulunan İzmir ekibi, lisansların iptal edilmemesi için acil bir şekilde 25 milyon TL’lik bir kaynak oluşturdu.

Toplanan bu para sonrasında ödemelerini yapan Karşıyaka Basketbol, 1 ay daha rahat bir nefes alarak adeta dağılmanın önüne geçti.

"BİZİM İÇİN DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARIDIR"

Yeşil-kırmızılılarda Genel Menajer Nihat Mala da maddi sıkıntılar sebebiyle 7 oyuncunun kulübe ihtarname yollamasına ilişkin, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yazılı bir açıklamada bulundu.

Menajerlik şirketlerinin oyuncuların hakkını korumaya çalıştığını ifade eden Mala, şunları dedi: