Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'nı düzenleyecek

Katar'ın, basketbolda 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
FIBA'dan yapılan açıklamada, turnuvanın Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği duyuruldu.
"Doha, tüm ziyaretçiler için birinci sınıf bir hizmet sunuyor"
Açıklamada, şu bilgi verildi:
"Dünyanın en bağlantılı destinasyonlarından biri olan Doha, potansiyel katılımcı ülkelerin çoğuna doğrudan uçuşlara sahipken, yakın zamanda yenilenen metro ve toplu taşıma ağı tüm mekanları birbirine bağlayarak tüm ziyaretçiler için birinci sınıf bir hizmet sunuyor."
Kadınlar FIBA Dünya Kupası Almanya'da
Öte yandan Almanya'nın, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği hakkının Alman Basketbol Federasyonuna verildiği duyuruldu.
Organizasyonun, Eylül 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirileceği bildirildi.