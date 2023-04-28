Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'nı düzenleyecek

AA

Katar'ın, basketbolda 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, turnuvanın Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, şu bilgi verildi:

"Dünyanın en bağlantılı destinasyonlarından biri olan Doha, potansiyel katılımcı ülkelerin çoğuna doğrudan uçuşlara sahipken, yakın zamanda yenilenen metro ve toplu taşıma ağı tüm mekanları birbirine bağlayarak tüm ziyaretçiler için birinci sınıf bir hizmet sunuyor."