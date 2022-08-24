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    Kevin Durant, Brooklyn Nets'de kalmaya karar verdi

    NBA takımı Brooklyn Nets, daha önce takas isteği bulunan yıldız basketbolcusu Kevin Durant'ın takımda kalacağını açıkladı.
    • 24.08.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:52
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    Kevin Durant, Brooklyn Nets'de kalmaya karar verdi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesinde Brooklyn Nets‘te Kevin Durant'ın sorun çıkaması sonrası kriz çıkmıştı. Yıldız basketbolcu, geçen sezonun bitimiyle birlikte takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş ve takasını istemişti.

    Birçok takımın ilgilendiği yıldız oyuncu konusunda bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, Nets yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından takas talebini geri çekti.

    Kevin Durant takımda kalıyor

    Brooklyn Nets’ten yapılan duyuruda takımın sahibi Joe Tsai, genel menajer Sean Marks ve başantrenör Steve Nash’in Kevin Durant ve Rich Kleiman ile Los Angeles’ta bir araya geldiği duyuruldu. Yapılan görüşmenin ardından Kevin Durant’in Nets’te kalacağı resmen açıklandı.

    Kevin Durant, Brooklyn Nets de kalmaya karar verdi #1

    Kevin Durant-Brooklyn Nets ilişkisinde çarpıcı gelişmeler yaşanmıştı. Nets sahibi ile Joe Tsai ile görüşen Durant, takas talebini yinelerken Steve Nash - Sean Marks ikilisinin kovulması üzerine bir ültimatom da vermişti.

    Tsai ise Genel Menajer Sean Marks ve Koç Steve Nash’in arkasında durmayı tercih etmiş ve  Durant’ın isteklerini karşılıksız bırakmıştı.Boston Celtics, Philadelphia Sixers, Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Toronto Raptors gibi ekipler Kevin Durant’e talip olmuştu.

    Kevin Durant, Brooklyn Nets de kalmaya karar verdi #2


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