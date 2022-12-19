Kostas Antetokounmpo, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Yunan basketbolcu Kostas Antetokounmpo ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığını açıkladı.

EuroLeague'de ve Türkiye Ligi'nde iddiasını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna yeni bir takviye yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Yunan oyuncu Kostas Antetokounmpo'yu renklerin bağladığını açıkladı.

"2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo (2.08, 1997) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NBA'de şampiyonluk yaşadı

NBA 'in yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi olan Kostas Antetokounmpo, NBA kariyerinde Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers formaları giymişti. 25 yaşındaki uzun, 2020'de Lakers'la şampiyonluk yaşamıştı.