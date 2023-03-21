LaMelo Ball: Gelecek sezona hazırlanıyorum

Bu sezon üç kez sol ayak bileği burkulduğu ve sağ ayak bileği kırıldığı için 36 karşılaşmaya çıkabilen LaMelo Ball, izlemeye gittiği Charlotte Hornets-Indiana Pacers maçında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Artık gelecek sezona hazırlanıyorum"

21 yaşındaki basketbolcu, eylüldeki hazırlık kampına kadar hazır olup olmayacağı sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Play-off şansımız kalmadığı için kaç maç oynadığımın önemi yok. Rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde geçirip en sağlıklı halimle dönmeye çalışıyorum. Artık gelecek sezona hazırlanıyorum."

LaMelo Ball: Gelecek sezona hazırlanıyorum

Sakatlandığı döneme kadar iyi bir performans sergiledi

2021'de yılın çaylağı ödülünü alan, 2022'de de all-star seçilen Ball, bu sezon sakatlandığı 28 Şubat tarihine kadar 23,3 sayı, 8,4 asist ve 6,4 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu.

LaMelo Ball: Gelecek sezona hazırlanıyorum