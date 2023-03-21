LaMelo Ball: Gelecek sezona hazırlanıyorum NBA takımı Charlotte Hornets'ın all-star oyun kurucusu LaMelo Ball, gelecek sezonun hazırlık kampına kadar sağlığına kavuşmayı umduğunu söyledi.

Bu sezon üç kez sol ayak bileği burkulduğu ve sağ ayak bileği kırıldığı için 36 karşılaşmaya çıkabilen LaMelo Ball, izlemeye gittiği Charlotte Hornets-Indiana Pacers maçında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Artık gelecek sezona hazırlanıyorum"

21 yaşındaki basketbolcu, eylüldeki hazırlık kampına kadar hazır olup olmayacağı sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Play-off şansımız kalmadığı için kaç maç oynadığımın önemi yok. Rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde geçirip en sağlıklı halimle dönmeye çalışıyorum. Artık gelecek sezona hazırlanıyorum."

Sakatlandığı döneme kadar iyi bir performans sergiledi

2021'de yılın çaylağı ödülünü alan, 2022'de de all-star seçilen Ball, bu sezon sakatlandığı 28 Şubat tarihine kadar 23,3 sayı, 8,4 asist ve 6,4 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu.