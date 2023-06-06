Le Mans 24 Saat Yarışı'nı LeBron James başlatacak Basketbol kariyerine Los Angeles Lakers'ta devam eden yıldız oyuncu LeBron James, Le Mans 24 Saat Yarışı'nın startını verecek.

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2023 Le Mans 24 Saat Yarışı'nın başlama bayrağını, ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James sallayacak.

Yüzüncü yıl dönümünü kutlayacak otomobil yarışının startını, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en fazla sayı atan ismi James'in vereceği, organizasyonun Twitter hesabından duyuruldu.

LeBron yarışı başlatacak

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan, 4'er kez normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen James, 10-11 Haziran'da koşulacak yarışı Fransa bayrağını sallayarak başlatacak.

Daha önce bu görevi Steve McQueen, Georges Pompidou, Alain Delon, Brad Pitt, Rafael Nadal gibi ünlü isimler de üstlenmişti.

Araçların hızı kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı 24 saatlik mücadele, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlenecek.