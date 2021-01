LeBron: 46 yaşına kadar oynayabileceğimi sanmıyorum

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 36 yaşında halen NBA'de oynaması durumundan bahsetti.

"BİRAZ ZAMAN..."

LeBron, 36 yaşında olmasına rağmen NBA'in en iyi oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Ligdeki 18'inci sezonunda bulunan Lakers süperstarı, vücudunun ihtiyacı olduğu kadar oynamak için hala formda olduğunu söylese de, biraz zaman satın alabilmenin iyi olabileceğini belirtti:





"36 yaşındayım, ligdeki 18'inci yılımdayım. Sezonun sonraki bölümü için vücudumu artık korumuyorum. Maç boyunca, ihtiyacım olan her an vücudum oynamaya hazır. Sahada her şeyimi veriyorum ve maçtan sonra da tedavime başlıyorum. Keşke zaman satın alabilme şansım olsaydı. Justin Timberlake'in o filmindeki gibi zaman satın alabilmek harika olurdu. Ama şu noktada bunu yapamam.

Kendimi olabileceğim en iyi durumda tutmaya devam ediyorum. Vücudumu ve zihnimi her gün çalıştırıyorum ve hazır tutuyorum. Her zaman arenaya veya tesise gelip, ekstradan çalışıyorum.

Umarım 36 yaşında yaptığım şeyi ileride de yapmaya devam edebilir ve neler olacağını görebilirim. 46'ya kadar yolum olduğunu sanmıyorum. 26'dan 36'ya kadar gidilebilir. 46'ya kadar gidemem diye düşünüyorum ve ayrıca eşimin bundan pek hoşlanacağını da zannetmiyorum."