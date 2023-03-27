LeBron James, 16 yıl aradan sonra maça yedek başladı NBA'de Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks ile oynadığı maçta sakatlanan LeBron James sahalara geri döndü. 38 yaşındaki basketbolcu, Chicago Bulls ile oynanan mücadelede 2007 yılından sonra ilk kez maça yedek başladı.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Chicago Bulls'la Batı Konferansı ekibi Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi.

Bulls'un ev sahipliğinde Crypto.com Arena'da oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Bu keyifli maçta kazanan 118-108'lik skorla Chicago Bulls oldu.

Lavine 32 sayıyla yıldızlaştı

Bulls'ta Zach LaVine 32 sayı ve 4 asistle Bulls'a galibiyeti getirdi. DeMar ReRozan 17 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile maçı tamamladı. Patrick Beverley ise 10 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla oynadı.

LeBron, sahalara geri döndü

Lakers tarafında LeBron James, uzun süre aradan sonra geri döndüğü maçta benchten gelerek 19 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı. Anthony Davis 15 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynarken, Malik Beasley ve Troy Brown Jr. 18'er sayı ürettiler.

Sakatlık geçirmişti

Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks'i deplasmanda 111-108 mağlup ettiği karşılaşmada LeBron James, sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası maça devam edememişti.

2. kez ilk 5'te yer almadı

Yıldız basketbolcu, 11 Aralık 2007’den beri ilk kez Chicago Bulls karşısında benchten gelerek mücadeleye çıktı. NBA kariyerinde 1680. maçına çıkan LeBron, yalnızca 2. kez ilk 5'te yer almadı.