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    LeBron James, 45 yaşına kadar basketbol oynamak istiyor

    Los Angeles Lakers'ın Alman oyuncusu Dennis Schröder, takım arkadaşı yıldız basketbolcu LeBron James'in 45 yaşına kadar basketbol kariyerine devam etmek istediğini söyledi.
    • 13.12.2022 - 19:56
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    LeBron James, 45 yaşına kadar basketbol oynamak istiyor

    NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen Alman basketbolcu Dennis Schröder, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

    Schröder, LeBron'un 45 yaşına kadar oynamak istediğini söyledi

    Beraber forma giydiği LeBron James hakkında konuşan Schröder, oyuncunun 5 ile 7 yıl arası daha NBA'de oynamak istediğini belirtti.

    Schröder, yıldız ismin 45 yaşında emekli olmayı planladığını da belirtti.

    LeBron James, 45 yaşına kadar basketbol oynamak istiyor #1

    Son maçında 34 sayı attı

    NBA'deki 20. sezonunu geçiren LeBron James, önümüzdeki günlerde 38. yaşını kutlayacak. Halen güçlü bir performans sergileyen James, takımının son olarak Detroit Pistons ile karşılaştığı maçta 34 sayı ile oynamıştı.

    LeBron James, 45 yaşına kadar basketbol oynamak istiyor #2

    Oğluyla beraber oynamak istiyor

    Geçmişte oğlu Bronny ile aynı takımda forma giymek istediğini belirten James, oğlunun 2024'ten önce lige giremeyecek olması dolayısıyla minimum iki yıl daha sahalarda kalıp hedefi doğrultusunda ilerlemeyi planlıyor.

    LeBron James, 45 yaşına kadar basketbol oynamak istiyor #3


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