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    LeBron James bir ilkin daha peşinde

    NBA tarihinin en büyük yıldızları arasında gösterilen LeBron James, NBA tarihinde oğlu ile aynı sezonda NBA forması giyen ilk kişi olarak tarihe geçmek istiyor.
    • 08.08.2022 - 14:48
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    LeBron James bir ilkin daha peşinde

    LeBron James’in önümüzdeki günlerde takımı Los Angeles Lakers ile yeni sözleşmesi imzalaması bekleniyor.

    James’in önünde 1 artı 1 veya 1 artı 2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalama tercihleri bulunuyor.

    Lakers yönetimi James’i 3 yıllığına daha kadroda tutup takımı yıldız basketbolcunun etrafında şekillendirmek istese de, Amerikan basınına göre James’in önceliği farklı.

    Oğlu ile beraber oynamak istiyor

    LeBron James’in oğlu Bronny James, Amerikan Lise Basketbol liginde oynuyor. 17 yaşındaki Bronny James, çoğu otoriteye göre babasından bile daha yetenekli olarak görülüyor. Bronny James’in önümüzdeki yıl NBA draftına katılması bekleniyor. Eğer Bronny James draft edilirse, LeBron James NBA tarihinde oğlu ile aynı sezonda basketbol oynayan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdıracak. Ancak LeBron James için bu da yeterli değil. Basketbolun efsane ismi, oğlu ile aynı takımda forma giymenin önceliği olduğunu açıklamıştı.

    Bronny’i hangi takım draft ederse o takıma transfer olacak

    James’in kontrat yenileme sürecindeki en önemli kriter de bu olacak. Amerikan medyası, LeBron James’in oğlunu 2023’te draft etmeyi kabul edecek bir takım ile sözleşme imzalayacağını duyurdu. Bleacher Report adlı sitedeki habere göre eğer Lakers Bronny James’i kadrosuna katmayı kabul eder ise LeBron James de Lakers ile 3 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atabilir. Baba-oğul 2023 yılında aynı takımda forma giyerse NBA’de bir ilki başarmış olup tarihe geçecekler. LeBron James 2023’te 39 yaşında olacak.


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