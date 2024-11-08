Lillard ve Antetokounmpo yıldızlaştı! Milwaukee Bucks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks, Utah Jazz'ı 23 sayı farkla 123-100'lük skorla yendi.
Bucks'ta Damian Lillard 34, Giannis Antetokounmpo da 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jazz'da Jordan Clarkson ise 18 sayı attı.
TIMBERWOLVES, BULLS'U DEVİRDİ
Minnesota Timberwolves ise deplasmanda Chicago Bulls'u 135-119 yendi.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayıyla takımını galibiyete taşırken, Bulls'ta Nikola Vucevic 25, Coby White ise 24 sayı attı.
SPURS, TRAIL BLAZERS'I MAĞLUP ETTİ
Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 118-105 yendi.
Spurs'ta Malaki Branham ve Keldon Johnson 17'şer sayı kaydederken, Blazers'ta ise Deandre Ayton ve Jerami Grant 21'er sayı attı.
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