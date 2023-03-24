Los Angeles Clippers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı farklı geçti NBA'de Los Angeles Clippers, evinde Oklahoma City Thunder'ı 127-105 mağlup etti.

AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. NBA'e 4 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, iki gün önce bir sayı farkla mağlup olduğu Oklahoma City Thunder'ı bu kez 127-105 yenerek 39. galibiyetini aldı.

Kawhi Leonard, galibiyeti getirdi

Clippers'ta 32 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla oynayan Kawhi Leonard, takımını sırtladı. Russell Westbrook 24 sayı, 7 asist, Bones Hyland 16 sayı, 7 asistlik katkı sağladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Joshua Giddey 18 sayı, Jalen Williams 16 sayı kaydetti.

Cedi Osman, 22 dakikada 8 sayı attı

Cleveland Cavaliers'ın Brooklyn Nets'i 116-114 yendiği mücadelede ise 22 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 8 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic-New York Knicks: 111-106

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 114-116

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 115-96

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 127-105