Los Angeles Lakers, Tristan Thompson ve Shaquille Harrison'ı transfer etti NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, Tristan Thompson ve Shaquille Harrison'ı kadrosuna kattı.

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Yıldız basketbolcu LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers, kadrosuna iki takviye gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadro derinliğini artırmak amacıyla boşta bulunan oyunculardan 32 yaşındaki forvet Thompson ve 29 yaşındaki oyun kurucu Harrison ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Thompson daha önceden de LeBron James'in takım arkadaşıydı

Son olarak geçen yıl Chicago Bulls'ta görev alan Tristan Thompson, kariyeri boyunca çıktığı 730 maçta 9 sayı ve 8,4 ribaunt ortalamasıyla oynadı. 2011-2020 yılları arasında Cleveland Cavaliers formasını giyen Thompson, Lakers'ın yıldızı LeBron James ile önceden de takım arkadaşı olmuştu.

Harrison, bu yıl 10 maçlık kontrat imzalamıştı

Bu yıl Portland Trail Blazers ile 10 maçlık kontrata imza atan Harrison ise kariyeri boyunca çıktığı 180 karşılaşmada 5,3 sayı ile 2,5 ribaunt ortalaması yakaladı.