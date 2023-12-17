Luka Doncic triple-double yaptı, Dallas Mavericks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 10 müsabaka ile devam etti.
Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk olduğu Portland Trail Blazers’ı 131-120 mağlup ederken, normal sezonda bu sene 25 maçında 16. galibiyetine ulaştı.
Dallas’ın 24 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic, karşılaşmayı 40 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamlarken, triple-double performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Ev sahibinde Anfernee Simons’un, 33 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı.
Keegan Murray’ın kariyer gecesi
Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz’ı 125-104 mağlup etti. Mücadeleyi 47 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Keegan Murray, galibiyetin yanında kariyer gecesini de yaşadı.
Murray, 47 sayı ile tamamladığı mücadeleyi 15’de 12 üçlük isabetiyle tamamladı ve bu alanlardaki rekorunu geliştirdi.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:
Milwaukee Bucks: 146 - Detroit Pistons: 114
Charlotte Hornets: 82 - Philadelphia 76ers: 135
Cleveland Cavaliers: 127 - Atlanta Hawks: 119
Miami Heat : 118 - Chicago Bulls: 116
Minnesota Timberwolves: 127 - Indiana Pacers: 109
Golden State Warriors: 124 - Brooklyn Nets: 120
Denver Nuggets: 117 - Oklahoma City Thunder: 118
Portland Trail Blazers: 120 - Dallas Mavericks: 131
Sacramento Kings: 125 - Utah Jazz: 104
Los Angeles Clippers: 144 - New York Knicks: 122Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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