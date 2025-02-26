Luka Doncic triple-double yaptı, Lakers Mavericks'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 7 maç yapıldı.
Crypto.com Arena'da oynanan maçta Los Angeles Lakers ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Lakers, rakibini 107-99'luk skorla mağlup etti.
DONCIC VE LEBRON YILDIZLAŞTI
Lakers'ta Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile oynarken takım arkadaşı LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt ile göz doldurdu.
"NE YAPMAK İSTEDİĞİNE ÇOK ODAKLANMIŞTI"
LeBron James yeni takım arkadaşı Luka Doncic'in performansını överek, şunları dedi:
Ne yapmak istediğine çok odaklanmıştı. Ne yapmak istediğine ve oyun planını bireysel olarak nasıl uygulamak istediğine kilitlenmiş durumdaydı.
IRVING, 35 SAYI ATTI
Dallas'ın yıldızı Kyrie Irving ise maçta 35 sayısı kaydetti.
ALPEREN, DOUBLE DOUBLE YAPTI
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Houston Rockets, Milwaukee Bucks'ı 100-97 mağlup etti
Toyota Center'da oynanan maçta, Alperen 23 sayı 11 ribaunt ile oynarken takım arkadaşı Jalen Green 25 sayı kaydetti.
Milwaukee'nin Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
SONUÇLAR
Toronto Raptors-Boston Celtics: 101-111
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 82-122
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 109-103
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 151-148 (uzatmada)
Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 100-97
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 107-99
Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 128-92
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