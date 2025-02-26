Luka Doncic triple-double yaptı, Lakers Mavericks'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 7 maç yapıldı.

Crypto.com Arena'da oynanan maçta Los Angeles Lakers ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Lakers, rakibini 107-99'luk skorla mağlup etti.

DONCIC VE LEBRON YILDIZLAŞTI

Lakers'ta Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile oynarken takım arkadaşı LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt ile göz doldurdu.

"NE YAPMAK İSTEDİĞİNE ÇOK ODAKLANMIŞTI"

LeBron James yeni takım arkadaşı Luka Doncic'in performansını överek, şunları dedi:

Ne yapmak istediğine çok odaklanmıştı. Ne yapmak istediğine ve oyun planını bireysel olarak nasıl uygulamak istediğine kilitlenmiş durumdaydı.