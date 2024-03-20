Luka Doncic, triple-double yaptı! Mavericks, Spurs'ü devirdi

NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti.
Dallas Mavericks deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 113-107'lik skorla yendi.
Ligdeki 40. galibiyetini elde eden Dallas'ta Kyrie Irving 28 sayı, 7 ribaund ile oynarken, Luka Doncic ise 18 sayı, 16 asist ve 10 ribaund ile triple-double yaptı.
Cedi Osman 5 sayı ile oynadı
Bu sezonki 54. yenilgisini alan San Antonio'da ise Tre Jones 22 sayı, Devin Vassell da 19 sayı ile mücadele ederken, Cedi Osman da 11 dakika parkede kaldı ve 5 sayı, 2 blok ve 1 asistlik performans sergiledi.
NBA'de günün sonuçları şöyle:
Orlando Magic: 112 - Charlotte Hornets: 92
Washington Wizards: 114 - Houston Rockets: 137
Brooklyn Nets: 91 - New Orleans Pelicans: 104
San Antonio Spurs: 107 - Dallas Mavericks: 113
Minnesota Timberwolves: 112 - Denver Nuggets: 115Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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