Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya dönemi sona erdi

DHA

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket'te sezonun başlamasına kısa süre kala Ozan Bulkaz'ın yerine göreve getirilen Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile de yollar ayrıldı.

SEZONA FENERBAHÇE KOLEJİ'NDE BAŞLADI

Ligde 5'te 0'la düşme hattında başlamasına rağmen Avrupa'da 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle grubunda lider olan Manisa ekibinde Tuzcukaya sezona Fenerbahçe Koleji’nde başlamış, ardından sürpriz bir şekilde kulübe imza atmıştı.