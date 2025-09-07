Mateusz Ponitka, Türkiye maçının müthiş geçeceğine inanıyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye'nin rakibi olan Polonya'da Mateusz Ponitka, harika bir takımla karşılaşacaklarını ve maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kariyerini Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nde sürdüren 32 yaşındaki Polonyalı basketbolcu, EuroBasket 2025 son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 yenerek çeyrek finale yükseldikleri müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE HARİKA BİR TAKIM"

Çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı ile eşleşmelerini değerlendiren Ponitka, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye harika bir takım. Çok büyük yetenekleri var. Takımda birçok arkadaşım var. Abilerim var. Onlarla oynayacağımız için mutluyum. Karşılaşmamızı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok müthiş bir maç olacağına inanıyorum.

"BİZİM İÇİN MÜTHİŞ BİR ŞEY"

Turnuvada çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Mateusz Ponitka, şu şekilde konuştu: