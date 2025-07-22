Melikgazi Kayseri Basketbol'dan 2 transfer birden

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürürken dış transferde 2 önemli isimle anlaştı.
Başantrenör Emre Özsarı’nın raporu istikametinde transfer çalışmalarını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol, geride kalan sezon OGM Ormanspor forması giyen İdil Türk ve Nesibe Aydın forması giyen Merve Arı’yı kadrosuna kattı.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
Yeni sezonda İdil Türk ve Merve Arı bizimle. Oyuncularımıza başarılar dileriz.