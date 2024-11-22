Merkezefendi Belediyesi Basket, Stefan Moody'yi transfer etti

İHA

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li Stefan Moody'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin'in Nanjing Monkey Kings takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyla 2024-25 sezonu için sözleşme imzalandığı bildirildi.

COOPER'LA YOLLAR AYRILDI

Açıklamada ayrıca, Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards takımından 28 Eylül'de transfer edilen ABD'li oyuncu Sharife Cooper ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.