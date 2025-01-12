Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 74-73'lük skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Mersin Spor: Cobbs 15, Pineiro 7, Emre Tanışan 10, Cruz 14, Kairys 4, Olaseni 11, Efianayi 11, Kartal Özmızrak, Simmons, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdamar
Bahçeşehir Koleji: Smith 13, Şehmus Hazer 13, Odiase 11, Furkan Korkmaz 5, Cavanaugh 11, Furkan Haltalı 6, Simonovic 3, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Bouteille 3
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