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AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu David Efianayi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Galatasaray'da forma giyen Efianayi ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"BAŞARILARIMIZI HEP BİRLİKTE KUTLAMAYI TEMENNİ EDERİZ"

Efianayi'nin, geçen sezon 30 maçta 595 sayı kaydettiği bilgisi verilen açıklamada, şöyle denildi: