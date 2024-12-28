Mersin Spor, TOFAŞ'ı farklı yendi

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 79-58'lik skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Mersin Spor: Cobbs 12, Pineiro 12, Emre Tanışan 13, Cruz 12, Kairys, Olaseni 20, Kartal Özmızrak 1, Simmons 2, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 7, Tevfik Akdamar
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 3, Demircan Demir, Pasecniks 6, Obrien 5, Reed 14, Özgür Cengiz 3, Tolga Geçim 7, Berk Demir 7, Bankston 5
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