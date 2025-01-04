Mersinspor, Bursaspor deplasmanında güldü

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Mersinspor karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 97-85'lik skorla konuk takım Mersinspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bursaspor: Michineau 12, Sarper David Mutaf 2, Pipes 2, Grantham 11, Gavrilovic 7, Brown 9, Ömer Utku Al 11, Berkay Candan 12, Sharma 19, Mete Paçacı
Mersinspor: Cobbs 20, Emre Tanışan 8, Cruz 27, Kairys 6, Canberk Kuş 8, Olaseni 19, Pineiro 7, Kartal Özmızrak 2, Simmons
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