Mersinspor, Bursaspor deplasmanında güldü
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 97-85'lik skorla konuk takım Mersinspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Bursaspor: Michineau 12, Sarper David Mutaf 2, Pipes 2, Grantham 11, Gavrilovic 7, Brown 9, Ömer Utku Al 11, Berkay Candan 12, Sharma 19, Mete Paçacı

Mersinspor: Cobbs 20, Emre Tanışan 8, Cruz 27, Kairys 6, Canberk Kuş 8, Olaseni 19, Pineiro 7, Kartal Özmızrak 2, Simmons

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Emre Çalışkan
Editor