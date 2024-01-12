Milwaukee Bucks, sahasında Boston Celtics'i farklı yendi Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Boston Celtics'i 135-102 mağlup etti.

AA

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların mücadelesinde Milwaukee Bucks, farkı 37 sayıya kadar çıkardığı maçtan 135-102'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis'in 28 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, Damian Lillard 21 sayı kaydetti.

Celtics'te Payton Pritchard 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Sam Hauser 15 sayı, 4 ribaunt, Oshae Brissett 13 sayıyla oynadı.

Thunder'dan tarihi fark

Sahasında Portland Trail Blazers'ı 139-77 yenen Oklahoma City Thunder, tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Karşılaşma, NBA tarihinin de en farklı 5. galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jalen Williams 21 sayı, 7 ribaunt, Chet Holmgren 19 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Blazers'ta Anfernee Simons 14 sayı, 3 ribaunt, Scoot Henderson 13 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 111-102

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 135-102

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 139-77

Dallas Mavericks-New York Knicks: 128-124

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 109-127

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)