Milwaukee Bucks'ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi Başantrenör Mike Budenholzer ile yollarını ayıran Milwaukee Bucks'ta Adrian Griffin dönemi başladı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi.

Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Griffin ile başantrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

İlk başantrenörlük deneyimini yaşayacak Griffin, 15 yıllık yardımcı antrenörlük kariyerinde Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder ve son olarak Toronto Raptors'ta görev aldı.

Milwakuee Bucks, play-off ilk turunda elenmişti

Normal sezonu 58 galibiyet, 24 mağlubiyetle NBA'in en başarılı takımı olarak tamamlayan Bucks, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde Miami Heat'e 4-1 yenilerek elenmişti.

Bucks, 5 sezondur takımın başında bulunan Mike Budenholzer'ın görevine geçen ay son vermişti.