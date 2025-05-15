Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı'nda finale çıktı

İHA

NBA'de heyecan 2 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı yarı final 5. mücadelesinde Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 121-110'luk skorla mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek, konferans finaline yükseldi.

Minnesota'da Julius Randle 29 sayı, Anthony Edwards da 22 sayı, 12 asistle double double yaptı. Warriors'ta ise Brandin Podziemski 28 sayı, Jonathan Kuminga 26 sayı ve Jimmy Butler da 17 sayıyla oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

TIMBERWOLVES, RAKİBİNİ BEKLİYOR

Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets eşleşmesinin galibi oynayacak.

BOSTON CELTICS, SERİYİ UZATTI

Doğu Konferansı yarı final 5. karşılaşmasında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği New York Knicks'i 127-102'lik skorla yenerek seriyi 3-2'ye getirdi.

Boston'da Derrick White 34 sayı, Jaylen Brown da 26 sayı, 12 ribaund ile ön plana çıktı. New York'ta ise Josh Hart 24 sayı, Jalen Brunson da 22 sayıyla müsabakayı tamamladı.