Monaco, Mike James'i kadro dışı bıraktı Euroleague'de mücadele eden Fransa'nın Monaco ekibinde oynayan ABD'li oyun kurucu Mike James, geçici süreyle kadro dışı bırakıldı.

Fransa Basketbol Ligi'nde 1 maç eksiği ile en yakın rakibi Metropolitans 92'nin önünde lider durumda olan EuroLeague'de ise 28 maç sonunda 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Monaco takımın yıldızı Mike James hakkında bir karar aldı.

Fransız kulübü, 32 yaşındaki basketbolcunun bir süre kadro dışı kalacağını duyurdu.

"Geçici süreyle kadro dışı bırakıldı"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüp içi kuralları ihlal ettiği için Mike James, geçici süreyle kadro dışı bırakıldı."

Açıklamada, THY Avrupa Ligi maçı hazırlıkları devam ederken James'in, takım antrenman faaliyetlerinden çıkarıldığı ifade edildi.

2 sezondur Monaco'da oynuyor

Kariyerinde bir dönem NBA takımlarından Phoenix Suns ve New Orleans Pelicans takımlarında da oynayan yıldız oyun kurucu, Monaco formasını 2 sezondur giyiyor.

Bu sezon Fransız ekibiyle 40 maça çıkan ABD'li basketbolcu, 28.6 dakika ortalamayla süre aldı. James, bu maçlarda 16.2 sayı ve 5.2 asist ortalamalarıyla oynadı.