NBA All-Star maçında ilk 5'ler belli oldu

AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star maçındaki takımların ilk 5 oyuncuları duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'tan Nikola Jokic ile Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, oylamayı zirvede tamamladı.

LEBRON REKOR KIRDI

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez all-star seçilerek rekor kırdı.

ALPEREN'İN ŞANSI DEVAM EDİYOR

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise ilk 5'e giremedi. Batı Konferansı'nın forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 6. sırayı alan Alperen'in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.

YEDEK OYUNCULAR 30 OCAK'TA BELLİ OLACAK

All-Star maçı yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Her iki konferanstan yedişer yedek oyuncu, NBA başantrenörleri tarafından belirlenecek.

TOPLAM 24 OYUNCU MÜCADELE EDECEK

NBA All-Star'da toplam 24 oyuncu mücadele edecek. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.

Her takımda 8 oyuncu olacak. 24 NBA All-Star oyuncusu eşit olarak üç takıma bölünecek. Dördüncü takım ise NBA'de birinci ve ikinci yılındaki oyuncuları ile NBA G Ligi'nin öne çıkan oyuncuları arasında 14 Şubat'ta oynanacak maçtan galip çıkan takım olacak.

ORGANİZASYON 16 ŞUBAT'TA

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.

İLK 5'TE YER ALACAK OYUNCULAR

Doğu Konferansı ilk 5 oyuncuları:

Jaylen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Batı Konferansı ilk 5 oyuncuları:

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)