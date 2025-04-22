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NBA play-off'larında Los Angeles Clippers ve Detroit Pistons serilerini eşitledi

NBA play-off'larında Los Angeles Clippers ve Detroit Pistons serilerini eşitledi NBA'de Los Angeles Clippers ve Detroit Pistons, rakiplerini mağlup ederek ilk tur serilerini 1-1'e getirdi.