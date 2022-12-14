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    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı..

    Bu gece NBA'de oynanacak maçların programı belli oldu. İşte 15 Aralık NBA maç programı..
    • 14.12.2022 - 12:58
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    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı..

    NBA'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Basketbolseverler 15 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarınının programını araştırmaya başladı.

    Bu gece oynanacak NBA maçları basketbolseverleri tarafından yakından takip ediliyor. Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden zorlu takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.

    Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan hız kesmeden  devam ediyor. İşte Çarşamba gecesi oynanacak olan NBA maçlarının programı..

    NBA de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı.. #1

    NBA'de bu gecenin maç programı

    03:00 Charlotte Hornets - Detroit Pistons

    03:00 Indiana Pacers - Golden State Warriors

    03:00 Orlando Magic - Atlanta Hawks

    03:30 Chicago Bulls - New York Knicks

    03:30 Toronto Raptors - Sacramento Kings

    04:00 Oklahoma City Thunder - Miami Heat

    04:00 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers

    05:00 Denver Nuggets - Washington Wizards

    05:00 Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers

    06:00 Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves


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