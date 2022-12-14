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- NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı..
NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı..
- 14.12.2022 - 12:58
NBA'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Basketbolseverler 15 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarınının programını araştırmaya başladı.
Bu gece oynanacak NBA maçları basketbolseverleri tarafından yakından takip ediliyor. Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden zorlu takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.
Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İşte Çarşamba gecesi oynanacak olan NBA maçlarının programı..
NBA'de bu gecenin maç programı
03:00 Charlotte Hornets - Detroit Pistons
03:00 Indiana Pacers - Golden State Warriors
03:00 Orlando Magic - Atlanta Hawks
03:30 Chicago Bulls - New York Knicks
03:30 Toronto Raptors - Sacramento Kings
04:00 Oklahoma City Thunder - Miami Heat
04:00 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers
05:00 Denver Nuggets - Washington Wizards
05:00 Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers
06:00 Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves