NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı..

Bu gece NBA'de oynanacak maçların programı belli oldu. İşte 15 Aralık NBA maç programı..

NBA'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Basketbolseverler 15 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarınının programını araştırmaya başladı.

Bu gece oynanacak NBA maçları basketbolseverleri tarafından yakından takip ediliyor. Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden zorlu takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.

Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İşte Çarşamba gecesi oynanacak olan NBA maçlarının programı..

NBA'de bu gecenin maç programı

03:00 Charlotte Hornets - Detroit Pistons

03:00 Indiana Pacers - Golden State Warriors

03:00 Orlando Magic - Atlanta Hawks

03:30 Chicago Bulls - New York Knicks

03:30 Toronto Raptors - Sacramento Kings

04:00 Oklahoma City Thunder - Miami Heat

04:00 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers

05:00 Denver Nuggets - Washington Wizards

05:00 Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers

06:00 Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves