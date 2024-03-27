NBA'de iki uzatmaya giden maçı Los Angeles Lakers kazandı NBA'de Los Angeles Lakers, konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı iki uzatma sonunda 128-124'lük skorla mağlup etti.

İHA

NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti.

Los Angeles Lakers, Fiserv Forum'da karşılaştığı Milwaukee Bucks'ı iki uzatma sonunda 128-124'lük skorla mağlup etti ve üstü üste 4, toplamda 40. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta LeBron James forma giymezken Austin Reaves 29 sayı, 14 sayı ve 10 ribaund ile triple double yaparak galibiyette büyük rol oynadı.

Takımda ayrıca Anthony Davis 34 sayı, 23 ribaund ve D'Angelo Russell da 29 sayı, 12 asist ile mücadele etti.

Antetokounmpo'nun iyi performansı galibiyete yetmedi

Ligdeki 26. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 21 ribaund ve 11 asistle yaptığı triple double performansı galibiyete yetmezken, Damian Lillard da 27 sayı, 7 asistle katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Miami Heat: 92 - Golden State Warriors: 113

Milwaukee Bucks: 124 - Los Angeles Lakers: 128

New Orleans Pelicans: 112 - Oklahoma City Thunder: 119

Sacramento Kings: 96 - Dallas Mavericks: 132

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)