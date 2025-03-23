NBA'de New York Knicks iki maç sonra galip geldi

İHA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 5 maçla devam ederken New York Knicks, Washington Wizards’ı 122-103 mağlup edip 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Karl-Anthony Towns, 31 sayı, 11 ribaunt ile oynayarak double-double yaparken Mikal Bridges 27, OG Anunoby ise 23 sayı ile oynadı. New York Knicks, bu sezonki 44. galibiyetini elde etti.
Bu sezonki 55. mağlubiyetini alan Wizards’ta ise Kyshawn George 15 sayı, 10 ribaunt, Jordan Poole de 25 sayıyla oynadı.
SONUÇLAR
Indiana Pacers: 108 - Brooklyn Nets: 103
Atlanta Hawks: 124 - Golden State Warriors: 115
New York Knicks: 122 - Washington Wizards: 103
Sacramento Kings: 108 - Milwaukee Bucks: 114
Los Angeles Lakers: 115 - Chicago Bulls: 146
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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