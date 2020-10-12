NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers mutlu sona ulaştı. 4 finaller ve 4 normal sezon MVP'si seçilen LeBron James, Michael Jordan'a ait olan rekora ortak oldu.

NBA final serisinin 6. maçında LA Lakers ile Miami Heat karşı karşıya geldi.

Rakibini 106-93 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getiren Lakers, 17. kez şampiyon oldu.

28 SAYI, 14 RİBAUND

5. maçı kazanan Miami Heat'in gardı maçın başında düşmüş gibi görünse de direnmeye çalıştı ancak Lakers, LeBron'un sayılarıla karşılaşmaya start verdi ve süperstar maçı 28 sayı 14 ribaundi 10 asistle tamamlayarak günün yıldızı oldu. Laers'ta Anthony Davis 19 sayı 15 ribaundluk rakam yakalarken Rajon Rondo da 19 sayı 4 ribaund 4 asist üretti.

Miami cephesinde ise Bam Adebayo 25 sayı 19 ribaund ile takımını ayakta tutmaya çalışırken Jimmy Butler 12 sayı 7 ribaund 8 asistle oynadı.

LEBRON JAMES TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Los Anegles Lakerslı LeBron James final serisinin MVP'si seçildi. 4 finaller ve 4 normal sezon MVP'si seçilen LeBron James, bu alanda Michael Jordan'a ait olan rekora ortak oldu. Ayrıca 35 yaşındaki Lebron James, 3 farklı takımla NBA finaller MVP'si olan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

NBA'in dünyaca ünlü yıldız ismi LebRon James, 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayarak yine bir ilke imza atan ilk oyuncu oldu.