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    NBA'de Türkiye gecesi

    Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasındaki maçta, Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı.
    • AA
    • 11.04.2021 - 07:32
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    NBA'de Türkiye gecesi

    Türk Basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında gerçekleştirilen NBA maçında Türk gecesi düzenlendi.

    Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.

    ABD İLE SPOR DİPLOMASİSİ

    Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile gelecek dönemde pek çok spor diplomasisi faaliyetleri ve Türk kültürü tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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