NBA'de yılın 6'ncı adamı Malcolm Brogdon seçildi NBA'de Boston Celtics forması giyen Malcolm Brogdon, yapılan oylamada yılın 6'ncı adamı oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi NBA'de normal sezonunun tamamlanmasının ardından yılın en iyileri seçilmeye devam ediyor. Verilen dördüncü ödülün sahibi ise Boston Celtics'in oyuncusu Malcolm Brogdon oldu.

Quickley ve Portis'i geçti

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonu 14,9 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla tamamlayan ABD'li basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada Immanuel Quickley (New York Knicks) ve Bobby Portis'i (Milwaukee Bucks) geçti.

Celtics'in Doğu Konferansı'nı 2. sırada bitirmesinde önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki Brogdon, bu sezondan itibaren ligin efsane oyuncularından John Havlicek'in isminin verildiği ödüle kariyerinde ilk kez layık görüldü.

Mike Miller'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi

2017'de yılın çaylağı ve 2023'te yılın 6'ncı adamı seçilen Brogdon, Mike Miller'dan sonra iki ödülü de kazanan 2. oyuncu oldu.

Daha önce NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusuna layık görülen Hakeem Olajuwon Ödülü'nü Memphis Grizzlies'ten Jaren Jackson Jr, yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusuna verilen Jerry West Ödülü'nü ise Kings'ten De'Aaron Fox kazanmıştı.

Normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü ise Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown almıştı.